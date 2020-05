Stiri pe aceeasi tema

- V-am povestit ieri seara faptul ca un video cu Ciprian Marica, din vara anului trecut, a inceput sa circule pe internet. Dupa ce acel video a ajuns sa fie vazut de aproape un milion de oameni doar pe Youtube, comentariile pe pagina fotbalistului au inceput sa apara. Am recunoscut intotdeauna ca internetul…

- Ciprian Marica, patronul celor de la FC Farul Constanta (Liga 2), nu este de acord cu testarea vaccinului in Romania. "Am citit foarte multe idei despre pandemie și e greu sa-ți dai seama cum se va sfarși. Simt ca anumite lucruri se vor schimba intr-un mod sau altul. Aș vrea sa descopar cat…

- In „ajunul” lansarii noului sezon al serialului La Casa De Papel l-am luat un pic la intrebari pe actorul Darko Peric, cel care il joaca pe Helsinki in La Casa de Papel. Printre altele, am aflat ca Darko Peric a ajuns in Romania, la facultate, in anul 1995, atunci cand, dupa cum spune, semnele comunismului…

- Google lanseaza o platforma dedicata învațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta ofera resurse în limba româna necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului G Suite…

- Ciprian Marica se revolta din cauza vaccinului impotriva coronavirusului. Fostul atacat a postat pe Facebook un mesaj dur. "Vaccinul anticoronavirus in Romania. In traducere, pe noi se testeaza un vaccin. Avem fețe de cobai? Da, Doamne, sa funcționeze", a fost mesajul lui Ciprian Marica.…

- Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, a postat un mesaj controversat pe contul de Facebook in plina pandemie de coronavirus. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat ca Romania va face parte din țarile care vor testa un vaccin impotriva…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, este vinovatul pentru intrarea Romaniei in procedura de deficit excesiv. Teodorovici arata ca, la finalul anului trecut, Cițu a luat mai multe masuri pentru a crește deficitul bugetar, iar astazi…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada februarie 2020 – august 2021, proiectul „Pasaport de Export”, de care vor beneficia cel putin 400 de angajati si 40 de IMM-uri. Proiectul este un parteneriat cu Google, conform Mediafax.Proiectul,…