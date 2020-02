Prima reacție a lui Ciolacu despre desemnarea noului premier Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, la Antena 3, ca desemnarea lui Florin Cițu ca premier este o continuare a crizei și nu ințelege de președintele Iohannis continua aceasta criza. "Mi se pare un lucru care depaseste imaginatia desemnarea domnului Cițu. Ma asteptam ca domnul Cițu sa iasa sa spuna ce a facut cu miliardele de euro imprumutate in trei luni si jumatate, nu sa fie desemnat premier. E fara cuvinte desemnarea. Vom vedea mai departe ce hotarari vom lua, vom discuta si cu ceilalti parteneri politici. Categoric, presedintele a ales calea crizei politice. PSD nu va vota cu Florin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

