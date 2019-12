Stiri pe aceeasi tema

- Viviana, femeia alaturi de care Cornel Galeș și-a petrecut ultimii ani din viața, a confirmat vestea ca fostul soț al regretatei artiste de muzica populara Ileana Ciuculete, s-a stins din viața, in urma unui accident de circulație petrecut in Spania.

- Cornel Galeș s-ar fi stins din viața astazi, in urma unui accident de mașina petrecut in Spania, la doar 60 de ani. Fostul regretatei artistei de muzica populara Ileana Ciuculete se mutase din țara in urma cu peste un an, alaturi de iubita lui, Viviana.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- Un pieton a murit, in urma unui accident produs, sambata seara, pe DN7, in zona localitații Robești din județul Valcea, in care au fost implicate o mașina și un TIR, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este oprita pe DN 7, Ramnicu Valcea-Sibiu, in zona localitații Robești,…

- Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit astazi despre naționala Romaniei, in contextul in care Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020. ...

- Doua persoane din Bihor, soț și soție, au murit intr-un teribil accident rutier. Fetița lor, de doar 4 ani, se afla in stare critica. O adevarata tragedie a avut loc pe un drum național din județul Bihor. O mașina in care se aflau doi soți și fetița lor de patru ani a intrat pe contrasens și s-a izbit…

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.

- Un cetatean israelian in varsta de aproximativ 60 de ani a decedat intr-un accident rutier care a avut loc duminica dimineata pe DN 2, in sensul de mers de la Hanul Ancutei spre Cristesti, a anuntat...