- Cantarețul de manele Adrian Simionescu, cunoscut ca Adi Minune, a ajuns, joi, la DIICOT, intr-un dosar de camatarie. „Nu știu, taticule, unde. Aștept mașina sa ma ia”, a spus acesta. Adi Minune, audiat de anchetatori DIICOT intr-un dosar de camatarie Potrivit unor surse citate de Antena 3, manelistul…

- Adrian Simionescu, cunoscut sub numele de Adi Minune, a fost chemat astazi la auderi intr-un dosar de șantaj și camata, informeaza Realitatea Tv. Se pare ca este vorba de dosarul in care mai mulți maneliști ii acuza pe membri clanului Duduianu ca le luau banii de la cantari. Cand SE INCHIDE Romania!…

- Și daca n-ar fi, nu s-ar povesti. Culisele controversatei fotografii cu Adrian Minune, Tzanca Uraganu, doi polițiști și un jandarm. E ancheta la Jandarmerie. Verificari se fac și la Poliția Capitalei. Adevarul despre poza in care apar doi polițiști și un jandarm alaturi de Adi Minune și Tzanca Uraganu…

- Raluca Badulescu este una dintre vedetele care și-au pus viața pe tava in fața publicului insa, cu toate acestea, la fiecare discuție cu ea, descoperim ca nu știm chiar totul, despre ea. Extrovertitași extrem de sociabila, jurata de la ”Bravo, ai stil!” (KanalD) a fost mereu in centrul atenției in cercul…

- Reprezentantii USR au transmis ca DIICOT are nevoie de o noua conducere si considera ca Giorgiona Hosu trebuie sa faca un pas inapoi de la sefia institutiei, dupa ce sotul acesteia, fostul politist Dan Hosu a fost condamnat joi la 3 ani de inchisoare cu suspendare. USR reaminteste presedintelui Klaus…

- Nunta cu sute de persoane, vineri seara, la un local din Targu Jiu. La eveniment ar fi participat și cantarețul Adrian Minune, dar și alte vedete, scrie presa locala. Polițiștii au intervenit rapid, pentru ca organizatorii blocasera și strada, de asemenea au fost date și amenzi.Evenimentul la care…

- Divortul dintre Alin si Larisa Oprea a socat pe toata lumea! Dupa 23 de ani de casnicie, cei doi au ajuns sa poarte un razboi de zile mari. Alin Oprea a aflat ca sotia il insala de la DIICOT. Iata cum a fost posibil asa ceva! Cum a aflat Alin Oprea de la DIICOT ca […] The post Alin Oprea, reacție tulburatoare…

- Membrii clanului Duduian și-au dorit ca Adrian Minune sa fie cel care sa le dedice o melodie, al carei videoclip a fost filmat chiar acasa la Emi Pian. Adi Minune, chemat de urgența acasa la Emi Pian Astfel, Emi Pian l-a chemat de indata pe Adrian Minune in vila sa, pentru a filma videoclipul piesei…