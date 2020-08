Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ilfov au realizat ca dealerii din zona sunt aprovizionați de traficanți din zona de vest a țarii. Acestia au luat urma unui colet din Spania despre care au aflat ca ar conține cannabis și au luat legatura cu colegii lor din Timiș, unde se afla destinatarul pachetului. Polițiștii de…

- Dupa ce s-a bucurat zgomotos in fața tribunei oficiale, președintele lui Denizli aruncand spre el cu o sticla de apa, Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a regretat: „Era un cadou pentru președintele nostru. Daca am ofensat alți oameni, le spun ca imi pare rau”. Sfarșitul meciului de la Denizli…

- O buna parte din romani sunt de parere ca starea de alerta nu ar mai trebui sa fie prelungita. Specialiștii atrag insa atenția ca o ridicare totala a masurilor risca sa conduca spre o creștere a cazurilor de coronavirus. Insa, in asentimentul romanilor sunt chiar și unii membri ai PNL, cum e excentricul…

- O romanca stabilita in Italia este acuzata ca si-a ucis sotul, unul dintre liderii temutei organizații ‘Ndrangheta. Potrivit presei italiene, crima ar fi avut loc in Spania. Initial, romanca a fost pusa sub acuzare pentru complicitate la omor. Anchetatorii au incadrat astfel fapta bazandu-se pe relatarile…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, e atat de increzator in sansele partidului sau la alegerile locale incat e sigur ca si acolo unde nu sunt primari ai acestui partid vor fi dupa scrutin. Concluzia vine si dupa discutiile purtate „electronic” in cadrul organului de conducere al filialei, un mod de…