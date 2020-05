Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader are o prima reactie la decizia CEDO legata de Laura Codruta Kovesi.„Pe firul acestui proces de demitere au fost trei factori care si-au implinit misiunea. Eu ca ministru am facut raportul de evaluare si am propus revocarea. A fost sesizata CCR, ministrul…

- Valer Dorneanu, președintele CCR, a reacționat imediat dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi. Dorneanu a spus ca nu are niciun sentiment legat de victoria fostei șefe DNA.”Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa fac…

- Condamnat la 30 de ani de pușcarie, Marius Valentin Parfenie, autorul atacului de tip terorist de la mall-ul din Braila a primit o lovitura sub centura in procesul in care ceruse micșorarea pedepsei.

- Decizie de ultima ora a magistraților in cazul unui celebru om de afaceri din Romania. Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, la 4 ani de inchisoare cu executare de Tribunalul Iasi, pentru spalare de bani si constituire grup infractional organizat in dosarul privatizarii Transbordoare Vagoane Marfa.…

- Victor Ponta reactioneaza sarcastic dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Liderul Pro Romania arata ca existau alti vinovati pentru situatia din Suceava, nu spitalul ca persoana…

- Decizie șoc in PNL. Premierul propus, Florin Cițu, a decis sa iși depuna mandatul. Decizia acestuia vine in condițiile in care Romania are aproape 50 de cazuri de coronavirus și Ungaria cu doar 13 cazuri a decretat stare de urgența.Citește și: Continua NEBUNIA: microbuze PLINE cu romani din…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela.Mai mult, s-a…

- Decizie de ultima ora in cazul Caracal. Dupa ce DIICOT a trimis in judecata dosarul care a șocat Romania, magistrații au decis ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu raman in arest preventiv. Tribunalul Olt a dispus vineri mentinerea acestei masuri preventive fata de cei doi inculpati.Gheorghe…