Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a prezis sambata ca fostul președinte Donald Trump va fi reales intr-o "majoritate covarșitoare" daca va fi pus sub acuzare - sau eventual arestat potențial "incatușat" - saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte american Donald Trump a spus intr-o emisiune radio ca ar fi putut preveni razboiul prin negocierea unui acord cu Rusia, scrie The Daily Beast.Donald Trump a insistat de mult ca razboiul din Ucraina nu s-ar fi intamplat niciodata daca ar fi fost inca președinte. Fii la curent…

- Kremlinul a afirmat miercuri ca nu crede declaratia consilierului prezidential ucrainean Mihailo Podoliak conform careia Ucraina nu lanseaza atacuri contra unor tinte aflate pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit la o zi dupa ce oficialitati…

- Rusia nu va relua participarea la tratatul New START de reducere a armelor nucleare cu Statele Unite pana cand Washingtonul nu va asculta pozitia Moscovei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit unor afirmații publicate marți, ca Rusia nu va relua participarea la tratatul START privind armele nucleare, pana cand Washingtonul nu va asculta poziția Moscovei, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Coreea de Nord a denunțat sambata promisiunile Statelor Unite de a furniza tancuri de lupta Ucrainei, afirmand ca Washingtonul "depașește și mai mult linia roșie" pentru a caștiga hegemonia prin razboi prin procura, a relatat presa de stat nord-coreeana KCNA, conform Reuters, scrie rador.ro.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbeste de o diviziune intre statele membre UE privind livrarea de tancuri Leopard in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …