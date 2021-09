Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos in conflictul din estul acestei tari, a atentionat joi Kremlinul, care si-a exprimat regretul ca, in opinia sa, prietenia americano-ucraineana este motivata de opozitia fata de Rusia, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri la Casa Alba de liderul american Joe Biden, caruia ii va cere sprijinul ferm in fata Rusiei, intr-un moment in care retragerea dezordonata din Afganistan a provocat o unda de soc in randul tarilor care, la fel ca Ucraina, au mizat totul…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, intr-un semn de solidaritate intre cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Intalnirea are loc doua zile mai tarziu decat fusese programata initial, in contextul…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa reafirme sprijinul 'inflexibil' al Washigtonului fata de Kiev, prin primirea omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski la 30 august la Casa Alba, a anuntat miercuri executivul intr-un comunicat, potrivit AFP. "Aceasta vizita va fi ocazia de…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa reafirme sprijinul 'inflexibil' al Washigtonului fata de Kiev, prin primirea omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski la 30 august la Casa Alba, a anuntat miercuri executivul intr-un comunicat, potrivit AFP. "Aceasta vizita va…

- Presedintele american Joe Biden l-a invitat la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat luni consilierul sau pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice, Biden i-a declarat omologului sau ca sustine ''suveranitatea…

- Presedintele american Joe Biden l-a invitat la Casa Alba pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat luni consilierul sau pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice, Biden i-a declarat omologului sau ca sustine ''suveranitatea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…