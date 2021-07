Liviu Dragnea este liber! Decizia instanţei este definitivă

Fostul lider PSD Liviu Dragnea este un om liber, magistrații Tribunalului Giurgiu au decis că acesta poate fi eliberat. Magistrații Tribunalului Giurgiu au decis