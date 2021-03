Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a nascut o fetița frumoasa și sanatoasa in aceasta seara. Anunțul a fost facut chiar de tatal micuței, celebrul Smiley. Artistul a dat asigurari ca bebelușul este sanatos. Afla cate kilograme a avut la naștere fetița prezentatoarei Chefi la cuțite”

- Bucurie de nedescris pentru frumoasa Gina Pistol! Vedeta și-a facut bagajul pentru spital și a impartașit totul cu fanii din mediul online. Prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, va naște in curand.

- Gina Pistol a intrat pe ultima suta de metri cu saricna. Frumoasa prezentatore de la Chefi la cuțite mai are puțin pana cand iși va putea ține in brațe fetița, insa pana atunci iși ține la curent fanii in ceea ce privește activitațile din viața ei.

- Gina Pistol a rabufnit pe rețelele de socializare. Cu toate ca este cunoscuta drept o fire calma, partenera lui Smiley nu a mai suportat și a spus public ce o deranjeaza. Așadar, frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite nu a stat pe ganduri și a transmis un mesaj usturator in mediul online, sperand…

- Mult a fost, dar puțin a mai ramas pana cand Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite așteapta cu emoție momentul in care va aduce pe lume primul ei copil! Cand ar trebui sa nasca vedeta de la Antena 1!

- Smiley demonstreza inca o data ca este un romantic incurabil! Artistul, declarație de dragoste pentru Gina Pistol! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite mai are puțin și naște! Cei doi vor deveni pentru prima oara parinți de fetița!

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!

- Ediția de astazi a emisiunii ”Chefi la cuțite” a inceput in forța cu apariția incredibila a Ginei Pistol care va deveni in curand mamica. Ea a imbracat o rochie lila superba, care a atras toate privirile. Gina Pistol, in centrul atenției la ”Chefi la cuțite” Inainte de a da startul primelor preparate…