Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea condamna decizia de luni a Inaltei Curți care i-a respins definitiv contestația la executarea pedepsei cu inchisoarea.„Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins astazi contestatia la executare prin care ceream sa se constate ca execut o pedeapsa ilegala, pronuntata…

- Contestatia formulata de fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata la sase ani de inchisoare, a fost respinsa luni, 20 martie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, a informat news.ro. Decizia este definitiva.Udrea, care este inchisa la Penitenciarul…

- In cursul zilei de azi, contestația facuta de avocații Elenei Udrea, la executarea pedepsei cu inchisoarea in cazul condamnarii primite in dosarul Gala Bute, a fost respinsa definitiv. Magistrații Inaltei Curți au decis ca aceasta va ramane, in continuare, in sparele gratiilor.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, contestația la executare depusa de avocații Elenei Udrea in cazul condamnarii la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Decizia este definitiva

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins astazi contestația depusa de Elena Udrea, care a fost condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Decizia de luni este definitiva. ICCJ a respins contestația formulata de fostul ministru. „Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de…

- Magistrații Inaltei Curți au respins definitiv, luni, contestația la executare depusa de avocații Elenei Udrea in cazul condamnarii la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute.„Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatoarea condamnata Udrea Elena Gabriela impotriva sentintei nr.…

- In minuta Hotararii 584 2023 a Judecatoriei Constanta se arata ca Sectia Civila a instantei a respins exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive si inadmisibilitatii invocate de Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Instanta a admis in parte cererea si a obligat statul la plata catre…

- Statul roman a recuperat, pana la data de 16 ianuarie a.c., doar 1- din prejudiciul stabilit de instanta in dosarul „Gala Bute", in care fost ministru al Turismului Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Procedura de executare silita in acest dosar…