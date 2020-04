Stiri pe aceeasi tema

- "Goe", asa cum este cunoscut fostul fundas al Stelei si al nationalei, traieste la Suceava, orasul cel mai grav lovit de epidemia de coronavirus, care a fost carantinat, impreuna cu 8 comune limitrofe. Acesta a acordat un amplu interviu pentru Gsp.ro, in care a povestit cum se vede dezastrul provocat…

- Cand am vazut-o echipata așa pe pe Cristina Șișcanu, prima persoana care ne-a venit in minte a fost Naomi Campbel, asta pentru ca topmodelul a afișat o ținuta aproape identica pe 11 martie, cand a fost nevoita sa calatoreasca. Naomi a menționat ca a cumparat din timp combinezonul, masca, manușile și…

- Kronospan a fost una dintre primele companii din plan local care a luat masuri de reducere a riscului de infectare cu COVID-19 in randul salariaților și partenerilor sai. Compania a introdus sistemul de munca de acasa, in mod alternativ, cate o saptamana, pentru angajații din departamentele administrative.…

- Consiliul Județean Ilfov va cumpara echipamente de protecție necesare medicilor de familie, in contextul pandemiei de coronavirus. Marian Petrache, președintele CJ Ilfov: ” Am primit azi necesarul de materiale de protecție exact al medicilor de familie, oamenii care sunt in prima linie și care au…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca spitalul ROL 2 va fi operationalizat in scurt timp, iar doua aeronave militare vor aduce materiale sanitare din Turcia si Germania. Armata actioneaza, impreuna cu institutiile cu responsabilitati in domeniu, pentru limitarea raspandirii virusului COVID…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Autoritatile au anuntat clar ca oamenii sa nu se precipite si sa nu se panicheze din cauza coronavirus pentru ca vor fi anuntate din timp toate masurile care trebuie luate. Singurele provizii pe care trebuie sa le faca sunt cei a caror viata depinde de anumite medicamente, bolnavii cronici, care trebuie…

- Sotia lui Madalin Ionescu a fost propusa spre eliminare, alaturi de Elena Ionescu și Asiana Peng. Cea din urma concurenta nu a putut participa la probele din ultima ediție difuzata a emisiunii din cauza unor probleme medicale care au facut-o sa ceara ajutor specializat și sa fie spitalizata.…