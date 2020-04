Stiri pe aceeasi tema

- Speak și Ștefania impreuna cu Razvan Fodor și Sorin Bontea s-au luptat pentru Marele Premiu la Asia Express, insa ”Reactoarele” au caștigat premiul de 30.000 de euro! Ocupanții locului 2 au și prima reacție in mediul online!

- ASIA EXPRESS 19 aprilie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1 Adda și Catalin, unul dintre cele mai controversate cupluri din Asia Express au ajuns in marea finala deși nimeni nu le dadea nicio șansa! Pe parcursul emisunii rafale de furie i-a napadit, iar impulsurile Addei au fost greu de stapanit.…

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Sorin Bontea este doar unul dintre cei mai simpaticiconcurenți din sezonul trei al show-ului Asia Express, și unul dintre cei mai apreciați bucatari dințara. Chef Bontea a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbitdespre sacrificiile meseriei, dar și despre experiența Asia Express.…

- Ce s-a intamplat in Asia Express, sezonul 3, episodul 26. S-a lasat cu distracție, dar și cu momente chinuitoare! Concurenții au fost provocați sa invețe cate ceva din limba mandarina și sa joace chiar un spectacol de opera chineza! Unii s-au sarutat, alții s-au certat ori au facut crize de ras.

- Razvan Fodor și Sorin Bontea sunt urmariți de noroc in cea de-a patra ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3. Dupa ce au reușit sa bea bere fara sa plateasca, ei au reușit sa faca rost și de mancare.