Stiri pe aceeasi tema

- “A reaparut lingurița”, spune realizatorul emisiunii, care amintește ca subiectul a revenit in atenție dupa ce INSP a recomandat lingurițe de unica folosința pentru impartașanie. Dragoș Patraru considera ca poziția BOR nu are legatura nici cu religia, nici cu credința, “nici cat negru sub unghie”. El…

- Suntem singurii in Europa care se infunda cu nadejde, chiar cu patima in dezbaterea despre folosirea , pe timp de pandemie, a linguritelor de unica folosinta in cadrul practicilor bisericesti.

- Patriarhia Romana a transmis ca recomandarile INSP cu privire la redeschiderea lacașelor de cult vor fi respectate riguros. Cu toate acestea, anunța ca se va consulta cu celelalte Biserici ortodoxe cu privire la accesul credincioșilor la impartașanie. "Problema Sfintei Impartașanii și a impartașirii…

- Donație de materiale sanitare Municipiul Alba Iulia a primit din partea municipalitații Lanzhou (provincia Gansu) din China o donație constand in materiale sanitare. Acestea vor fi distribuite și folosite de personalul cu rol in procedurile de izolare și carantinare a persoanelor suspecte de infecția…

- Unul dintre sfaturile primite de la specialiștii chinezi le-a luat prin surprindere pe gazdele din Italia. Acestea au fost indemnate sa transmita un mesaj iubitorilor de caini, scrie ediția locala a cotidianului Repubblica. ”Persoanele care dețin caini trebuie sa foloseasca incalțari de unica folosința…

- Orice afacere care activeaza in domeniul alimentar are nevoie sa utilizeze, pe langa produse alimentare de calitate și diverse alte produse precum consumabilele pentru catering de unica folosința, produse pentru curațenie, servicii și așa mai departe, astfel incat clienții sa poata beneficia de comenzi…

- Firma buhușeana S.C. Intertranscom Impex S.R.L.a donat in contul Asociației „Prietenii Spitalului Buhuși” o suma importanta de bani pentru achiziția de medicamente, dezinfectanți și echipamente de unica folosința. „Aceasta donație vine la un moment greu pentru spitalul nostru și, in egala masura, pentru…

- O noua afacere infloreste de cand mai intai isteria privind circulatia virusului gripal si ulterior amenintarea COVID-19 i-a facut pe romani sa goleasca stocurile de masti de unica folosinta si geluri dezinfectante din farmacii. De la 50 de bani, o masca a ajuns sa coste si 10 lei.