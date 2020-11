Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după arestarea lui Alex Bodi: “Toate lucrurile din trecut rămân încheiate”

Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea bomba a serii! Alex Bodi a fost eliberat in urma cu puțin timp! Dupa 24 de ore petrecute sub arest la sediul DIICOT, fostul iubit al Biancai Dragușanu se poate bucura din nou de libertate, potrivit informațiilor transmise de avocatul lui in exclusivitate pentru Spynews.ro!

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost retinut miercuri seara de procurorii DIICOT Craiova pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, intr-un dosar in care mai multi interlopi sunt acuzati ca recrutau tinere pentru prostitutie prin metoda „loverboy”,…

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost saltat de catre autoritați in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT. Daria Radionova, actuala iubita a celebrului afacerist, a oferit primele declarații dupa evenimentul cu care s-a confruntat partenerul sau.Afaceristul…

- Un cuvant de spus in descinderea anului 2020 a avut și Josip, cunoscut drept șeful lui Alex Bodi! Ce a declarat afaceristul despre fostul iubit al Biancai Dragușanu, dupa ce a ajuns pe mainile autoritaților?

- Desi acum nu mai sunt impreuna, Bianca i-a luat aparea si a marturisit ca ii pare rau pentru ce i se intampla, insa este convinsa ca va iesi bine din acest scandal. „Imi pare rau ca Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presa. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc,…

- Alex Bodi este in vizorul oamenilor legii. Ce s-a intamplat in casa lui in aceasta dimineața? Iata imagini cu celebrul afacerist ieșind din propria locuința alaturi de mascați! Cine se mai afla in vila fostului soț al Biancai Dragușanu in timpul perchezițiilor? Alex Bodi, surprins de mascați in aceasta…

- Bianca Dragușanu a oferit prima reacție oficiala legata de ce s-a intamplat astazi cu Alex Bodi, mai exact, ca faimosul afacerist a fost saltat de mascați! Ținand cont de faptul ca vedeta se afla in Dubai, blondina a fost contactata de reporterii Spynews.ro și a oferit declarații in exclusivitate.

- Dupa ce imagini scandaloase cu el și amanta lui au aparut in mediul online, Alex Bodi a dat primele declarații despre relația cu Daria, femeia alaturi de care se iubește inca din luna februarie. Fostul iubit al Biancai Dragușanu nu se mai ascunde și a spus tot adevarul.