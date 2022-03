Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi fost amenintat direct de trupele cecene si de mercenarii din gruparea Wagner, a scapat dupa trei tentative de asasinat saptamana trecuta, potrivit informatiilor cotidianului britanic The Times. Transformat intr-un razboinic, in fruntea unei tari…

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Maria Sharapova este stabilita de ani buni in America, iar fosta lidera a ierahiei WTA a pastrat pana acum tacerea in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Rusia. Criticata in mod repetat pe rețelele de socializare pentru lipsa de reacție, rusoaica a vorbit in premiera pe Instagram despre razboiul…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj special astazi, de 1 Martie, cind toata lumea se roaga pentru pace. „Intimpinam un Marțișor trist in acest an. Ucraina se afla intr-un razboi nejustificat și inuman. sint bombardate locuințele oamenilor, gradinițe, spitale. Mor oameni nevinovați,…

- In timp ce armata din Ucraina se lupta din greu cu forțele ruse, romii s-au gandit la o soluție și au trecut la fapte. Aceștia au furat un tanc rusesc, iar forțele lui Vladimir Putin au ramas fara un vehicul de lupta.

- Forta de reactie a NATO, din care unele parti sunt desfasurate ca raspuns la invazia rusa din Ucraina, este un corp de 40.000 de soldati mobilizabili rapid, condus de o forta de elita comandata in prezent de Franta, relateaza AFP sambata, dupa ce secretarul general Jens Stoltenberg a anuntat in ajun…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…

- „Din nefericire, in aceasta dimineata, in jurul orei 7,00, a avut loc o explozie la pensiune de pe strada Dunarii. Cauza: acumulare de gaze. Din nefericire, s-a raportat, pana acum, un deces, doua persoane cu arsuri destul de consistente si o persoana se afla in stare de soc.Socul exploziei a afectat…