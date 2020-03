Stiri pe aceeasi tema

- La finalul perchezitiilor facute de anchetatori in biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, vineri seara, aceasta este dusa la Bucuresti pentru audieri, avand in vedere ca ancheta este facuta de structura centrala a DNA. Pintea este dusa cu mandat la Bucuresti. Imediat dupa…

- unul pentru Spitalul Victor Babes si celalelt pentru Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" Capitala continua pregatirile pentru gestionarea unei eventuale epidemii de gripa noua! Primarul General, Gabriela Firea: Am alocat un corp special de cladire la Spitalul Victor Babes, complet dotat…

- Dan Barna acuza blatul intre cele doua partide, insa Reareș bogdan, prim-vicepreședinte PNL ține sa infirme acuzațiile. „Nu știu cum voi reuși sa conving ca nu exista niciun fel de blat intre PNL și PSD”.Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sambata dupa-amiaza, la Digi24, spunand ca cele mai…

- Se contureaza o lupta dura pentru șefia PSD. Gabriela Firea, liderul PSD București, a anunțat, ieri, ca organizația pe care o conduce il va susține pe Marcel Ciolacu pentru șefia PSD. In prezent, Ciolacu e președinte interimar al PSD și conform informațiilor din spațiul public acesta ar urma sa il…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, reactioneaza de demiterea Guvernului Orban ca urmare a adoptarii in parlament a motiunii de cenzura a PSD. Firea afirma ca au fost trei luni de cosmar pentru Romania."A cazut cel mai dusmanos guvern fata de romani! Zero solutii pentru angajati,…

- Mai mulți oameni ai companiei care a ascuns mita in spatele unor contracte de sponsorizare descriu ce se petrece in sediul din București.”Intr-o sala de ședințe de la etajul 10, șefii veniți de la Ljubliana ne cheama unul dupa celalalt, pe toți cei care avem funcții de conducere sau responsabilitați…

- BMW Romania a anuntat, marti, in contextul incidentului dintre un tramvai si un BMW, ca exista o istorie de 100 de ani de conexiuni intre marca germana si mijloacele de transport in comun.In ianuarie, a avut loc un incident in traficul din Bucuresti, intre vatmanul unui tramvai si soferul…