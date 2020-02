Sud-coreeanul a vorbit despre momentul in care a fost agresat marti la metrou.

"Totul s-a intamplat marti. Am luat metroul de la statia Aviatorilor la ora 16:50, iar in momentul in care am intrat in metrou, 5 fani ai Rapidului s-au uitat la mine, au inceput sa rada si au spus 'coronavirus'. Au spus asta de 4 ori si am incercat sa ii ignor. M-am ridicat si am mers mai departe de ei. Nimeni nu a incercat sa ma salveze sau sa imi ia apararea. Au inceput sa strige din ce in ce mai tare, moment in care m-am dus spre si am spus 'Sunt din Coreea de Sud si nici n-am plecat in China. Ati inebunit?…