- Dupa ce Ana a fost ceruta in casatorie de Alex și Andrada de Victor, discuțiile despre o eventuala logodna sunt din ce in ce mai dese și in cuplul format de Maria și Marius. Concurenta de la Mireasa pare sa-i bata apropouri in acest sens partenerului ei, dar el nu pare c-ar vrea sa le ”priceapa”.

- In prima ediție a emisiunii „Asia Express” din Iordania, Maria Speranța a avut parte de o propunere neașteptata. Fiica Adrianei Trandafir a fost ceruta in casatorie. Tanara nu a acceptat oferta facuta de respectivul barbat, a spus, in spirit de gluma, ca respectivul barbat ar fi dat prea puține camile…

- Anda Adam se pregatește de nunta! Vedeta traiește clipe minunate dupa ce a trecut printr-un divorț dureros. Artista a fost ceruta in casatorie de catre partenerul sau, Yosif Eudor Mohaci, intr-o locație superba, iar ce s-a intamplat acolo a uluit pe toata lumea. Anda Adam, dezvaluiri despre cererea…

- Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este, fara dar și poate, unul cat se poate de rasunator. Ei bine, vestea divorțului a ajuns și la vestita Floricica Dansatoarea, pe numele ei real Floarea Dragomir. Aceasta a povestit ca dorește sa fie ceruta in casatorie de catre antrenor.

- Carmen Negoița a anunțat, sambata seara, la „Bravo, ai stil!”, ca se casatorește cu iubitul care a cerut-o recent in casatorie. Concurenta le-a aratat juraților inelul pe care l-a primit de ziua ei. „Mi-a dat o cutie mare cu un cadou de ziua mea. Am deschis vreo 7 cutiuțe de diferite marimi și la final…

- Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au logodit in vacanța din Italia. Artista a ținut sa impartașeasca acest moment emoționant și a publicat pe rețelele sociale o imagine cu inelul de logodna.

- Anda Adam este una dintre concurentele de la Bravo, ai stil! Celebrities, iar in cadrul ediției de aseara, artista a marturisit ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei. Interpreta a spus ca ziua iubitului ei este pe 14 februarie, de Ziua Indragostiților, astfel ca aceștia și-au petrecut ziua impreuna.…