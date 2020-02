Stiri pe aceeasi tema

- "Nu pot sa infirm, nici sa confirm faptul ca suntem separați. Intrebați-o pe Andreea. Daca vom ajunge la divorț, cu siguranța Andreea o sa va anunțe. Ea se pricepe mult mai bine ca mine. Nu vreau sa comentez mai multe”, a spus George Burcea, sotul Andreei Balan, pentru Cancan. "Nu stii niciodata…

- Zilele acestea, Andreea Balan a suportat cu stoicismtelefoanele și mesajele tuturor celor care au vrut sa știe ce se petrece inmariajul ei și daca va divorța cu adevarat. In mediul online, fanii au pareri imparțite. Unii dau vina pe George, pentru ca și-ar fi neglijat soția și nu lupta pentru casnicie,…

- George Burcea (31 ani) a lansat recent campania ”Sincer, eu”, in care actorul trage un semnal de alarma impotriva violentei domestice. In spatele zambetului sau strengaresc, sotul Andreei Balan ascunde o poveste de viata trista. Declaratiile lui iti dau fiori, noteaza click.ro. Actorul a povestit, potrivit…

- Elena Ionescu anunta la finalul verii trecute ca divorteaza de sotul ei, Dragos, la numai un an de la casatorie. Cei doi au impreuna un baiețel.Cantareata spune ca decizia despartirii a fost una buna si este convinsa ca va gasi, mai devreme sau mai tarziu, omul potrivit cu care sa aiba o casatorie fericita.„Eu…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar acum sunt alaturi de fiicele lor in Mauritius și au parte de vacanța pe care și-au dorit-o de mult. Daca au intampinat și cateva probleme departe de țara, astazi familia Andreei Balan are un motiv de bucurie,…

- George Burcea a scris cu sinceritate despre faptul ca a copilarit „intr-un mediu in care violența domestica era la ordinea zilei" și ca „abuzurile psihice și fizice faceau parte din rutina". Fanii au reacționat imediat și l-au incurajat, iar unii dintre ei chiar și-au spus prorpia poveste.

- Andreea Balan și George Burcea au plecat in vacanța impreuna cu cele doua fetițe ale lor. Cei doi au ales ca destinație Mauritius, insa lucrurile nu au fost deloc cum credeau și au avut parte de peripeții, pe care cu siguranța nu le vor uita prea curand.Atat pentru George Burcea cat și pentru Andreea,…

- Majoritatea artiștilor au fost departe de case in noaptea de Revelion. Aceștia au cantat pana in zori de zi, insa persoane dragi au petrecut singure. Andreea Balan a avut 5 concerte, in cinci locații, insa George Burcea cu ea.