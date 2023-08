Stiri pe aceeasi tema

- Lumea copiilor este una fascinanta. De la mic la mare, copiii ne uimesc zilnic cu gandirea și acțiunile lor, dar și cu talentul și interesele pe care le manifesta pentru anumite lucruri. Mai jos ți-am facut o lista cu cele mai interesante și deloc banale curiozitați despre copii.Copiii sunt mereu surprinzatori…

- Georgiana Lobonț a anunțat duminica, 9 iulie 2023, ca este insarcinata pentru a treia oara. Cantareața s-a filmat in timp ce le dadea vestea cea mare celor doi copii ai sai, iar reacția lor a fost induioșatoare.

- Catalin Crișan, in varsta de 55 de ani, a trecut prin doua divorțuri, insa acum traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alta femeie. Artistul are trei copii din casniciile anterioare, iar acum este din nou fericit, alaturi de femeia din viața lui.„Este totul in regula și vizavi de copii și…

- Ionuț spune ca instanța a decis ca fiicele sale gemene și baiatul sau sa ramana in grija mamei, in contextul in care femeia l-ar fi maltratat pe fiul lor. De aceea, face tot posibilul ca micuții sa ramana la el și parinții sai.

- Catalin Botezatu a vorbit, in exclusivitate, la Antena Stars despre moartea lui Stephan Pelger. Cei doi erau apropiați și vorbeau in mod frecvent. Acesta considera ca s-ar fi putut vindeca și trebuia sa lupte, nu sa iși ia viața.

- Tily Niculae și soțul ei, Dragoș, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna doi copii, un baiat și o fata. Actrița a dezvaluit recent detalii despe momentele grele din viața lor. Tily Niculae a declarat ca are o viața foarte agitata, pentru ca se ocupa de copii, de cariera și de viața ei personala.„E…

- Marian și Cristiana s-au cunoscut in casa Mireasa pentru fiul meu, iar de atunci au ramas impreuna. Au trecut 9 ani, iar cei doi au impreuna 2 copii, o fetița și un baiat. La scurt timp dupa ce s-au casatorit, Cristiana și Marian, au aflat ca vor deveni parinți, iar primul lor copil a fost baiețelul.Cristiana…