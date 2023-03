Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU… Elevii din județul Vaslui vor susține, saptamana viitoare, simularea examenului de Evaluare Naționala. Prima proba, cea la Limba și literatura romana, este programata luni, 20 martie, iar cea de-a doua, la Matematica, marți, 21 martie. Rezultatele vor fi comunicate elevilor pe data de 29 martie.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca elevii de la profilul uman care vor sustine examen la matematica la Bacalaureat vor avea de calculat lucruri de baza, cum ar fi aflarea TVA dintr-un pret sau sa stabileasca, dintre doua oferte de imprumut, care este mai avantajoasa. Fii la curent…

- Simularea județeana a examenului național de Bacalaureat, la nivelul județului Cluj, incepe marți, 7 februarie 2023, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 8 februarie 2023, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmata de proba la alegere a profilului și a specializarii care…

- Aproape trei sute de liceeni au lipsit de la simularea județeana a examenului de Bacalaureat 2023, disciplina – matematica Astazi, 27 ianuarie 2023, din totalul celor 2100 de elevi dintre elevii inscriși in clasa a XII-a care vor susține in sesiunea iunie-iulie proba la disciplina Matematica, 1816…

- „Romania educata” s-ar putea transforma in „Romania stresata”, mai ales in cazul elevilor care urmeaza sa susțina examenul de bacalaureat. Conform proiectului de lege obținut in exclusivitate de Puterea.ro, proba maturitații nu doar ca nu se va simplifica dar va include obligatoriu matematica la profilul…

- Simularea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat in județul Timiș. In perioada 30-31 ianuarie 2023, la nivelul județului Timiș, se va derula simularea județeana a examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat (proba scrisa la limba și literatura romana și proba obligatorie a profilului).

- Inspectoratul Scolar Judetean Timiș informeaza ca, in perioada 30-31 ianuarie 2023, la nivelul județului Timiș, se va derula simularea județeana a examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat (proba scrisa la limba și literatura romana și proba obligatorie a profilului). Scopul acestei simulari este…

- Saptamana viitoare incep simularile pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a din judetul Iasi. 8200 de elevi de clasa a VIII-a (din 171 de unitati scolare) vor sustine Simularea Evaluarii Nationale si 5886 de elevi de clasa a XI-a si a XII-a (din 49 de unitati de invatamant) vor participa…