Stiri pe aceeasi tema

- Starul din „Singur acasa“, Macaulay Culkin (39 de ani), a dezvaluit intr-un interviu pentru „Esquire“ ca a dat o proba pentru un rol in filmul lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“.

- Filmul "Home Alone/Singur Acasa" (1990) a fost lider absolut de audiența și in 2019, potrivit cifrelor publicate de Pagina de Media. Si nu numai ca ratingurile au fost spectaculoase, dar le-au depasit inclusiv pe cele inregistrate in 2018. Anul acesta, la nivel national, 2.207.000 de romani s-au uitat…

- Filmul "Home Alone/Singur Acasa" a fost lider absolut de audiența și in 2019, potrivit cifrelor de audiența publicate de Pagina de Media. Si nu doar ca ratingurile au fost spectaculoase, dar le-au depasit inclusiv pe cele inregistrate in 2018. Anul acesta, la nivel national, 2.207.000 de romani s-au…

- Guvernarea BNR incepe sa semene, tot mai mult, cu un dezastru, dupa nici o luna! Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au scazut cu 1,091 milioane de euro in noiembrie, pe fondul luptei impotriva deprecierii monedei naționale, arata datele publicate luni de BNR. Rezervele valutare…

- CHEFI LA CUTITE 18 noiembrie 2019. Cea de-a treia confruntare pe echipe a sezonului sapte, va aduce cele trei echipe fața in fața cu o proba de gatit in care tensiunea, emoțiile și criza de timp iși vor spune cuvantul. Presiunea concursului va aduce conflicte la fiecare banc de lucru, iar nervii…

- Starul Hollywoodian Nicolas Cage, in varsta de 55 de ani, urmeaza sa apara intr-o pelicula in care se va interpreta pe el insuși, noteaza cotidianul spaniol El Pais. Pelicula in care urmeaza sa apara Nicolas Cage interpretand propriul rol se numește "The Unbearable Weight of Massive Talent". Filmul…

- Niciun „debutant” nu a promovat examenul, doar doi candidați „cu experința” au reușut sa obțina note de 5 și 6, iar marea majoritate a candidaților au demonstrat ca nu au minimul de pregatire necesara, cele mai multe note obținute fiind de intre 1 și 3. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro anunța la inceputul…