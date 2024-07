Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane urmarite internațional, care aveau mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventiva, au fost aduse inapoi in țara in ultima saptamana, a anunțat Poliția Romana. Noua lege ii obliga pe fugari sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara. „Fugarii”,…

- Dacia a atins pragul de 1.000.000 de vehicule cu motorizare mixta, benzina și GPL, produse incepand din anul 2012. Dacia este in prezent liderul necontestat al pieței GPL la nivel european, fiind singurul constructor care propune, sub emblema ECO-G, motorizari cu carburație mixta benzina și GPL pe ansamblul…

- In perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024, indicele de utilizare neta a capacitații de cazare din județul Brașov a fost de 24,2% și ramane pe locul 2 pe țara la numarul de turiști din primele patru luni ale acestui an, dupa municipiul București, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Brașov.…

- Dan Negru a criticat faptul ca la EURO 2024 comentatorii romani nu s-au dus in Germania ca toți ceilalți, așa ca majoritatea meciurilor le vor comenta din studio, de la București: „Neamțu’ simte la TV atmosfera de la meci. Romanul, nu!”. A fost un alt prilej pentru realizatorul TV sa remarce faptul…

- Romania are 1,3 milioane de bugetari, aceștia fiind printre cei mai buni clienți ai agențiilor de turism. Alegerile din 2024 ii fac insa precauți pe salariații de la stat, o buna parte din aceștia renunțand la planurile de vacanța in așteptarea rezultatelor de la urne. In acest context, zborurile…

- Finala Chefi la cuțite 2024, sezonul 13, aduce mari emoții pentru concurenții ramași in competiție. Iata tot ce trebuie sa știi despre show-ul culinar difuzat la Antena 1.Diseara, in penultilma ediție Chefi la cuțite, sezonul 13, concurenții se vor intrece intr-un maraton cu trei provocari extrem de…

- Bucuresti si judetul Ilfov reprezinta impreuna regiunea din Romania cu cea mai mare rata de motorizare a populatiei, media fiind de 640 de autoturisme la mia de locuitori,nivel apropiat de majoritatea regiunilor din Franța, Germania, Austria si Italia, po

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…