- Marți noaptea, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Cluj si Bucuresti au prelevat rinichii si ficatul de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 54 de ani, internat in Sectia Clinica ATI dupa un stop cardio-respirator.…

- Activitatea a fost suspendata timp de patru luni, dupa ce 14 pacienți operați de cataracta senila au dezvoltat o inflamație a globului ocular in urma infectarii in spital cu o bacterie periculoasa. 13 pacienți au fost reoperați, iar trei dintre ei și-au pierdut complet vederea la ochiul operat. In cazul…

- In cursul acestei dimineti, mai multe echipe de medici de la Targu Mures si Cluj au prelevat rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 53 de ani, internat in Sectia Clinica ATI cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral.…

- In cursul noptii de joi spre vineri, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii si corneea de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 60 de ani, internat in Sectia Clinica…

- O prelevare de organe are loc sambata la Spitalul Județean de Urgența din Bacau. Sunt prelevate ficatul, rinchii și corneea, care vor ajunge la pacienți aflați pe lista de transplant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Alti trei pacienti aflati pe listele de asteptare au primit o noua sansa la viata prin transplant datorita gestului altruist facut de o familie. Sincere condoleante, multumiri si profund respect familiei unui pacient, diagnosticat in moarte cerebrala la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr Constantin Opris”…