Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Click! anunța ca Augustin Viziru s-a hotarat sa se faca baiat de casa si sa se insoare. Iata ca nu s-a dezis și acum afișeaza o ipostaza in care nu am fi crezut ca-l vom vedea vreodata, aceea de barbat indragostit și de tatic extrem de devotat. Recent, actorul a dezvaluit […]…

- Așteptarea fanilor a luat sfarșit! Dupa ce a dezvaluit motivul pentru care nu le-a aratat-o internauților pe iubita lui, Augustin Viziru i-a luat pe aceștia prin surprindere, impartașindu-le o fotografie rara alaturi de partenera sa. Iata cum arata mama fetiței actorului, dar și care a fost reacția…

- Prima poza cu iubita lui Augustin Viziru a venit ca un cadou pentru fani, de sarbatori. Dupa ani lungi in care a fost un burlac ravnit, actorul a decis ca e timpul sa se faca barbat de casa. Așa ca și-a gasit o femeie care il iubește cu adevarat și care l-a facut tatic. Prima […] The post Prima poza…

- Polițiștii din Roșia Montana l-au reținut pe un barbat din comuna care și-ar fi lovit și amenințat concubina și nu ar fi respectat dispoziția ordinului de protecție provizoriu de a nu se apropia de aceasta. Potrivit IPJ Alba, la data de 28 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii din Abrud au…

- O femeie din Constanța a avut parte de o moarte ingrozitoare, dupa ce concubinul sau, in varsta de 67 de ani, a batut-o cu salbaticie, iar mai apoi a injunghiat-o in nenumarate randuri. Crezand ca a ucis-o, agresorul a aruncat trupul femeii in Dunare, incercand sa-și ascunda fapta. Cine a descoperit…

- Augustin Viziru, caștigatorul Ferma 2020, a devenit tata defata, in urma cu doar cateva luni. De atunci, viața lui s-a schimbat complet.Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de mama copilului ei, insaactorul o ține departe de camerele de filmat și a explicat și de ce face asta.„Imi țin viața…

- Un barbat din Baia de Arieș este cercetat de polițiști pentru violența in familie și distrugere. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție dupa ce și-ar fi agresat fosta concubina. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2020, la Poliția Orașului Baia de Arieș s-a prezentat o…

- Augustin Viziru a devenit tata pentru prima oara, in urma cu patru luni, cand iubita lui a nascut o fetița perfect sanatoasa. Invitata in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, mama actorului, care a intrat recent in competiția Ferma, a dezvaluit cum s-a schimbat viața lui dupa ce a devenit tata.„Imi doream…