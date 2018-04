Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea bebeluș al Ducilor de Cambridge s-a nascut și e pregatit sa faca cunoștința cu lumea intreaga. Kate și William ni l-au prezentat, in premiera, pe cel de-al treilea nascut al lor: un baiețel! La cateva ore de la naștere, Kate Middleton și soțul sau, Prințul William al Marii Britanii,…

- Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat. Acesta este cel de-al treilea copil al ei și al prințului William. La cateva ore distanța, prințul George și prințesa Charlotte și-au cunoscut frațiorul. „Ducesa de Cambridge a nascut, in siguranta, un baiat, la ora locala…

- Kate Midlleton a nascut, luni, al treilea copil al cuplului regal. Acesta este un baiat de 3, 8 kilograme, relateaza Reuters. Ducesa de Cambridge a fost internata luni dimineața la clinica privata Lindo Wing a Spitalului Sfanta Maria, situat in vestul Londrei, acolo unde s-au nascut și primii doi copii…

- Kate Middleton a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat. Ducesa de Cambridge a adus pe lume copilul in același spital in care i-a nascut și pe primii doi, aripa Lindo a spitalului St Mary din Londra.

- Ducesa a fost transportata cu masina de la Palatul Kensington la maternitatea Lindo Wing de la spitalul St. Mary, fiind insotita de sotul ei, Printul William. Tot la maternitatea de la St Mary, ducesa i-a nascut pe primii doi copii ai ei si ai printului William – printul George (4 ani) si printesa Charlotte…

- Kate Middleton a incalcat protocolul regal, fapt care a infuriat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ducesa de Cambridge și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina. Deși…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Dupa ce a fost criticata de fani pentru aparițiile in rochii demodate și batranicioase, creații Erdem, la cele doua recepții la care a participat alaturi de William și de reprezentanții monarhiei suedeze in Stockholm, Ducesa de Cambridge și-a luat revanșa la cina organizata de Familia Regala a Norvegiei…