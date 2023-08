Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse, ar fi discuții pentru pregatirea unei vizitei a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, in Romania. Se vorbește și despre o vizita a premierului Ucrainei in țara noastra.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, spune ca este de o saptamana in cladirea Guvernului si inca nu s-a intalnit cu robotul ION, consilierului guvernamental bazat pe AI. ION a fost lansat in luna martie a anului trecut, in cadrul unu proiect gestionat de ministerul Cercetarii, Inovarii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca suma de 400 de milioane de euro va fi platita Romaniei pentru a compensa ajutorul dat vecinilor ucraineni care au ales tara noastra ca destinatie sau tranzit, dupa declansarea conflictului din Ucraina. El a precizat ca acest mecanism…

- Noul purtator de cuvant al Guvernului, cunoscutul jurnalist TVR Mihai Constantin, a fost intrebat la primul sau briefing daca știe ceva despre relocarea robotului Ion, avand in vedere ca noul ministru al Digitalizarii, Bogdan Ivan, i-ar fi recomandat premierului Marcel Ciolacu sa nu

- Comisia Europeana a aprobat marți, 27 iunie, plata parțiala a banilor pentru cererea de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, din cauza ca nu au fost indeplinite doua jaloane din zona de energie.Pentru ca Bruxelles-ul sa aprobe cererea de plata numarul doi, Romania a avut de indeplinit 49 de jaloane.…

- ”La 16 decembrie 2022, Romania a transmis Comisiei o cerere de plata bazata pe 49 de jaloane si 2 tinte stabilite in Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru a doua plata. Dupa examinarea dovezilor furnizate de autoritatile romane, Comisia a considerat ca 47 de jaloane si 2 tinte din totalul…

- "Din informatiile pe care le am, saptamana viitoare va fi emis avizul pentru Cererea de plata numarul 2. Termenele pentru ultimele doua jaloane din cerere vor fi respectate, a spus Marcel Bolos la schimbarea de cabinete.Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, fost ministru al Proiectelor Europene, a…

- De 5 zile, sindicatele din Educație și Guvernul pare sa negocieze ca surzii. Nicio parte nu pare sa cedeze. Guvernul vine cu aceleași propuneri, pe care sindicaliștii le tot refuza. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, joi seara, ca ”nu suntem la piata, nici la mall”, dupa…