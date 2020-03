Prima pisică din lume infectată cu noul coronavirus Noul coronavirus care a declanșat o pandemie la nivel mondial nu sare nici animalele de companie, recent o pisica fiind infectata cu virusul de la stapanul sau bolnav. O pisica din Belgia a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, devenind oficial primul exemplar de felina bolnav de COVID-19. Pisica ar fi contractat virusul de la stapanul sau, care a inceput sa aiba simptomele bolii cu aproximativ o saptamana inaintea animaluțului sau de companie, potrivit Mirror . Simptomele pisicii, potrivit cercetatorului Steven Van Gucht de la Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul Universitații… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

