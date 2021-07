Stiri pe aceeasi tema

- Peretele Bibliotecii Centrale a Universitații Politehnica, cu vedere spre Stadionul Știința, a fost viu colorat de artistul Alex Baciu. Nu doar ca anima zona, dar purifica și aerul, fiind prima pictura murala din Timișoara realizata integral din vopsea purificatoare de aer, susțin inițiatorii proiectului.

- Prima lucrare de arta murala din Timisoara realizata integral din vopsea purificatoare de aer de catre artistul Alex Baciu, a fost inaugurata, marti, pe unul din peretii Bibliotecii Centrale a Universitatii Politehnica Timisoara (BCUPT). Pictura cu suprafata de 100 mp a fost realizata…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anunțat astazi ca proiectul centurii de sud a fost deblocat in totalitate, dupa ce au fost emise autorizațiile aflate pana acum in așteptare și a fost aprobata soluția tehnica pentru intersecția cu Drumul Boilor. „O veste buna pentru județul Timiș, in general,…

- O pictura cu chipul fostului jucator al echipei Anderlecht Bruxelles Youri Tielemans a fost inaugurata duminica la Anderlecht, in apropierea Lotto Arena, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Actualul mijlocas al echipei engleze Leicester City, in varsta de 24 de ani, a fost prezent…

- Cea mai mare pictura murala din Romania se gasește in centrul Bucureștiului. Are o suprafața de 2.500 de metri patrați și 120 de nuanțe. Este opera a doi tineri artiști, care au realizat-o intr-o luna jumatate, pe pereții a patru scari de bloc.

- Copiii de la grupa mijlocie ”Buburuzele” a Gradiniței Casuța Fermecata din Gherla, alaturi de educatoarele Aurora Deac și Ioana Lica au profitat de zilele insorite și calde de la inceputul saptamanii și au desfașurat o activitate outdoor intitulata ”Iubesc natura”, prin care și-au manifestat dragostea…

- O noua zona „instagramabila” a prins contur in Iulius Town, unde un artist timișorean a creat o poveste avangardista, in culori vii. Pictura murala de dimensiuni impresionante, aflata la etajul 1, este continuarea proiectului care anima pasajul subteran din ansamblul Iulius Town Timișoara. Cele mai…

- O pictura murala de mari dimensiuni realizata pe peretele unei cladiri degradate dintr-un cartier al municipiului Targu Jiu a fost distrusa, dupa ce imobilul este modernizat pentru a fi transformat in gradinita.