Prima persoană cu Covid-19 din România s-a reinfectat cu virusul Primul roman depistat ca fiind infectat cu coronavirus, la sfarșitul lunii februarie, s-a reinfectat in prezent. Barbatul de 25 de ani din Gorj este asimptomatic și se afla in carantina, in Germania, acolo unde locuiește. Vestea ca s-a reinfectat a fost data chiar de el, pe Facebook. A anuntat ca si acum este la fel ca prima data, asimptomatic, si chiar a glumit spunand ca incepe sa se imprieteneasca cu virusul, conform Digi24. Tanarul este originar din judetul Gorj, iar la actualul loc de munca din Germania a fost testat pentru COVID-19 de doua ori pe saptamana. Asa a aflat ca s-a reinfectat. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

