Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria luase permisul in luna mai și visul ei era sa-și cumpere propria mașina. Dupa ce a reușit sa și-l indeplineasca, Ana obișnuia sa se plimbe peste tot alaturi de prieteni și familie. Era cu mama și cu fratele sau cand, din cauza vitezei, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat frontal…

- Ana Maria este tanara de 21 de ani din Cluj care a murit dupa ce a calcat prea tare pedala de accelerația și a intrat pe contrasens, acolo unde a lovit o duba. Din pacate, tanara a murit pe loc.

- O mașina a SPP, aflata in misiune, a fost implicata intr-un accident mortal, sambata, dupa ce a lovit un vehicul care ieșea de pe un drum lateral, in Timișul de Jos. In urma impactului, o persoana din vehiculul ieșit in DN 1 a murit, Surse oficiale au declarat, pentru Mediafax, ca autoturismul SPP,…

- Doua persoane au murit si alte opt au fost ranite dupa ce cel putin o persoana a deschis focul intr-un bar aglomerat din Lancaster, South Carolina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Atacatorul inca nu a fost prins si politistii nu stiu daca in Ole Skool Sports Bar & Grill a tras asupra…

- Bogdan Argeș Vintila (47 de ani), antrenorul lui FCSB, a declarat ca Harlem Gnohere (31 de ani, atacant) face eforturi pentru a se pune la punct cu pregatirea fizica. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV…

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital.

- Pompieri, echipaje medicale și polițiști au intervenit duminica seara pentru salvarea a cinci persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe DN22, la ieșire din localitatea Ovidiu spre Tulcea.

- Astazi, 16 august, in localitatea suceveana Balcauti, o masina a intrat in gard.In urma impactului, o persoana a fost incarcerata. Soferul autoturismului, in varsta de 61 de ani, a decedat in urma evenimentului rutier."Vehiculul prezinta urme minime de impact. Avand in vedere trecutul medical al soferului…