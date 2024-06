Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta joi ca prima condamnare la inchisoare cu executare in baza Legii Anastasia a fost pronuntata de Judecatoria Alba Iulia, un tanar de 19 ani primind 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanta, dupa ce a ucis trei persoane. Soferul avea o alcoolemie de aproape…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc s-a laudat cu prima condamnare la inchisoare cu executare in baza Legii Anastasia. Problema este ca, cel puțin in acest caz, legea a fost blanda. De ce? Deoarece decizia pronuntata de Judecatoria Alba Iulia l-a vizat pe un tanar de 19 ani care a primit numai 5 ani de inchisoare…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, in care este acuzat de savarsirea de infractiuni contra umanitatii. „Care Mineriada? Toti il sustineti pe Iliescu. Nu a existat…

- Catalin Cherecheș, fostul primar al Municipiului Baia Mare, risca o noua condamnare. El este acuzat de purtare abuziva, dupa ce și-a varsat nervii pe un consilier local. Catalin Cherecheș a primit o noua lovitura, la Penitenciarul Aiud, acolo unde iși executa pedeapsa pentru luare de mita. Tribunalul…

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…

- Andrian Locovei, un cunoscut actor de la Teatrul Regina Maria din Oradea, a fost condamnat luni, 22 aprilie, de Judecatoria Oradea la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat ca a violat o actrița, dupa o petrecere. Decizia nu este definitiva, transmite Ebihoreanul. Pe langa sentința,…

- Vlad Pascu va fi prezent la proces, incercand sa iși convinga judecatorii ca merita sa fie eliberat din arest. Pascu, șoferul care a fost sub influența drogurilor in momentul accidentului, va fi judecat pentru ucidere din culpa, nu pentru omor, așa cum au solicitat procurorii. Pe langa asta, el este…

- O pedeapsa de un an si jumatate a fost data unui elev din Romania care si-a batjocorit 2 colegi de clasa din pura placere. Instanta a considerat ca agresorul nu va invata nimic daca nu va fi inchis. Un elev de 16 ani din Bacau a fost condamnat la un an si jumatate de detentie […] The post Prima pedeapsa…