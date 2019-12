Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 20 din Sacrificiul a adus momente pline de tensiune, sentimente puternice și decizii care au șocat pe toata lumea! Andrei a luat decizia de a se casatori cu Lili, deși gandul lui este inca la Ioana. Robert a facut amor pasional cu Ioana, iar Eva a luat decizia de a pleca de langa Ștefan.

- O partida de amor va incinge atmosfera in noul episod din serialul „Sacrificiul”, ce va fi difuzat in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Andrei va da o veste bomba pentru familia lui.

- Andrei (Denis Hanganu) insista sa vorbeasca cu Ioana (Oana Carmaciu) intr-un loc retras. Robert (Daniel Nuța) surprinde momentul iar cei doi incep sa se certe. Ioana intervine in cearta celor doi, insa Andrei il loveste pe Robert.

- Episodul cinci a fost plin de tensiune in casa familiei Oprea. Povestea de dragoste dintre Ioana și Andrei incepe sa prinda contur, iar Eva se simte din ce in ce mai constransa de prezența Ștefaniei in casa.

- Intr-o discuție serioasa purtata cu sora ei, Ioana (Oana Carmaciu) a recunoscut ca inu poate parasi casa familiei Oprea din cauza faptului ca iși dorește sa-l vada in continuare pe Andrei.

- Lili (Michaela Prosan), logodnica lui Andrei (Denis Hanganu), a observat interacțiunea dintre Ioana și Andrei, insa nu a lasa sa se vada ca o afecteaza și astfel a recurs la replicile taioase pe care le folosește pentru a se apara.