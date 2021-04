Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia ia amploare in unele țari asiatice. In timp ce China a primit spectatori la meciul de deschidere al Campionatului Național de Fotbal, unii dintre vecinii sai sunt nevoiți sa intareasca masurile. India se confrunta cu un val fara precedent, care ii obliga pe locuitorii din New Delhi sa intre…

- Marți, euro a atins al cincilea record consecutiv, media lui urcand de la 4,8838 la 4,8849 lei. Tranzacțiile se realizau in culoarul 4,883 – 4,889 lei, dar cotațiile minime au fost atins inainte de stabilirea cursului, semn ca BNR urmarește cu atenție evoluția leului. Deprecierea leului poate fi pusa…

- Miniștrii de Externe ai țarilor ASEAN (Asociația națiunilor din Asia de sud-est), din care fac parte Birmania, Singapore, Filipine, Indonezia, Thailanda, Laos, Cambodgia, Malaysia, Brunei și Vietnam, au cerut marți juntei militare la putere in Birmania sa o elibereze imediat pe lidera aleasa democratic…

- Forumul „Conectare pentru prosperitate” a avut loc la Hotelul Jumeirah Himalayas din Shanghai, fiind organizat de Huawei, alaturi de Global Mobile Association (GSMA), Centrul de Economie a Mediului al Universitații Fudan și publicația The Paper. Participanții s-au alaturat atat online, cat și personal,…

- ”TDCX, companie din industria externalizarii proceselor de afaceri (BPO), deschide la Bucuresti primul birou din Europa Centrala si de Est si al doilea din Europa, dupa lansarea operatiunilor din Spania din urma cu doi ani. TDCX, companie cu sediul in Singapore, isi continua astfel procesul de crestere…

- Marina chineza a somat vineri o nava de razboi americana sa paraseasca o zona disputata in Marea Chinei, a anuntat Beijingul, aceasta fiind o premiera dupa investitura presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. China revendica aproape in totalitate insulele din Marea…

- "A bloca China e o misiune imposibila", a avertizat joi Ministerul chinez al Apararii cu adresa la Statele Unite, când noua administratie Biden cauta sa-si alature aliatii asiatici contra Beijingului, potrivit La Libre.be, citat de Rador.Tensiunile militare dintre primele doua puteri…