- Peste 70 de personalitati din domeniul cultural au trimis Parlamentului Romaniei o scrisoare deschisa, solicitand respingerea unui proiect de lege aflat in dezbatere, prin care se urmareste, intre altele, interzicerea sponsorizarilor de catre companiile producatoare de tutun.

- Suprafata terenului pe care este construita parcarea este de 4.956 mp, iar suprafata desfasurata, de 14.158 metri patrati, pe trei niveluri subterane. Nivelul de parcare inferior se afla la 12 metri sub nivelul strazii si la 6 metri sub nivelul apei. Parcarea dispune de 460 de locuri, pe trei niveluri…

- Patronatele din turism au cerut Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, ca restaurantele sa intre in 15 iunie in faza a doua de relaxare, si anume redeschiderea interioarelor, in caz contrar numarul estimat al somerilor din HoReCa va urca de la 30%, cat este estimat acum, la 40%, anunta Profit.ro.Anterior,…

- Cluburile Eonomice Germane din Romania au transmis o scrisoare deschisa catre Guvernul Romaniei, in contextul pandemiei COVID-19. Scrisoarea conține mai multe propuneri pentru combaterea efectelor...

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a transmis o scrisoare deschisa adresata Consiliului ASF si spre stiinta Guvernului si a Parlamentului, prin care atrage atentia asupra „disfunctionalitatilor existente in activitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Editorii de presa digitala, membri ai Biroului Roman de Audit Transmedia - BRAT au transmis o scrisoare deschisa catre industria de publicitate online, in special clienților și agențiilor, in dorința de a atrage atenția asupra unor posibile soluții care sa ajute la traversarea mai ușor a acestei…

- Piața Sudului este finalizata, dupa un an și trei luni de cand a vechea piața a fost demolata. Aceasta va fi deschisa pentru populație dupa ridicarea starii de urgența instituita in Romania pentru prevenirea și raspandirea noului coronavirus.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut anunțul intr-un…

- Romania a ocupat in 2019 primul loc in randul statelor membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste suprafata cultivata si productia realizata de porumb boabe si floarea soarelui, a anuntat marti Institutului National de Statistica. La grau, Romania a ocupat locul patru, atat la suprafata cultivata,…