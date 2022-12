Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment fastuos a avut loc la Palatul Buckingham din Anglia. Regele Charles al Marii Britanii a organizat primul banchet in calitate de monarh, iar evenimentul important a atras atenția intregii lumi. Iata cum s-a prezentat Kate Middleton la primul banchet regal in calitate de Printesa de Wales!

- O fotografie oficiala a fost lansata pentru a marca cea de-a 74-a aniversare a regelui. Imaginea il arata pe Charles al III-lea in rolul sau de „ranger” al Windsor Great Park, relateaza CNN . Regele Charles al III-lea sta sprijinit de un stejar batran, cu un soare cald stralucind in fundal, in timp…

- Rishi Sunak a ajuns la Palatul Buckingham și a avut prima sa intalnire cu Regele Charles al III-lea care i-a incredințat mandatul de a forma guvernul Regatului Unit. Astfel, Rishi Sunak a devenit prim-ministrul țarii, al treilea in ultimele luni, dupa plecarea lui Boris Johnson in vara și dupa un mandat…

- Noul monarh al Marii Britanii, regele Charles al III-lea, iși va imparți timpul intre Clarence House, unde locuiește din 2003, Castelul Windsor și Sandringham House din Norfolk. El nu vrea sa locuiasca in Palatul Buckingham, potrivit jurnaliștilor de la Skai.gr, noteaza mediafax. Fii la curent…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii urmeaza sa fie incoronat in viitorul foarte apropiat. Acesta ocupa in mod oficial tronul dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham neaga speculațiile in privința datei incoronarii, dar mai mulți oficiali britanici au luat la cunoștința o anumita…

- Au aparut primele fotografii cu Regele Charles al III-lea la lucru, la Palatul Buckingham. Are alaturi celebra cutie rosie, mini-servieta cu cifru, folosita pentru a i se aduce monarhului documente de la guvern, de la serviciile secrete si orice alte acte cu caracter confidential.

- Regele Charles al III-lea a fost surprins pentru prima data alaturi cu celebra cutie roșie. Fotografia, facuta saptamana trecuta, arata cum acesta iși duce la indeplinire mai multe atribuții oficiale de guvernare in sala din secolul al XVIII-lea din Palatul Buckingham.