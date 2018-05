Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de rock și iubitorii de riff-uri sunt așteptați pe 25 mai la Arenele Romane, la cel mai mare eveniment de profil al anului, Old Blacks Music & More Festival. Evenimentul gazduieste in...

- Salvamont Romania anunta pe pagina oficiala de Facebook ca, in minivacanta de 1 Mai, salvamontistii au avut aproape o suta de interventii. "Felicitari tuturor celor peste 400 de salvamontisti care au fost «de serviciu» in intreaga tara in aceasta minivacanta pe carari de munte, in bazele si posturile…

- O catastrofa feroviara a fost evitata in ultima clipa. Un tren de calatori si unul de marfa au fost aproape de a se lovi fontal, aseara, in apropiere de Arad. Din primele investigatii ale autoritatilor, reiese ca mecanicul marfarului nu a oprit la un semafor si a intrat pe aceeasi linie pe care venea…

- Anul trecut pe vremea asta se pregatea inca o pagina de istorie rock, prin revenirea spectaculoasa pe aceeași scena a celor 3 trupe care ne-au vrajit și ne-au calauzit copilaria și adolescența: Compact, Iris și Holograf. Peste 5000 de oameni au ras, au plans și au cantat cu nostalgie și entuziasm hituri…

- O noua editie, a 11-a, a Zilelor revistei “Caiete Silvane” va avea loc in perioada 29-30 martie, la Zalau. Pe parcursul a doua zile, vor avea loc lansari si prezentari de carte, intalniri cu scriitorii si o expozitie de fotografie. Manifestarea culturala este organizata de Centrul de Cultura si Arta…

- Cei mai malefici oameni din istorie ne sint prezentați din manuale, dar mai rar auzim de succesorii lor. Iar aceștia, de multe ori, sint o parte importanta din istorie pe care o uitam. Copiii și nepoții celor mai rai oameni care au trait vreodata sint adeseori uitați. Reputația stramoșilor lor ii urmarește…