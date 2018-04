Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 36 de ani care a fost supus unui transplant pulmonar la Spitalul Clinic "Sfânta Maria" din Capitala se simte bine, la 24 de ore de la operatie, fara complicatii pentru ziua întâi de la interventie.

- Barbatul de 36 de ani, care a fost supus unui transplant pulmonar, la Spitalul Clinic Sfanta Maria, din Capitala, primul realizat in Romania, se simte bine, la 24 de ore de la operație, fara complicații pentru ziua intai de la intervenție. Pacientul este afebril, cooperant și comunicativ. El a fost…

- Barbatul de 36 de ani, care a fost supus miercuri, in premiera pentru Romania, unui transplant pulmonar, la Spitalul Clinic "Sfanta Maria", din Capitala, se simte bine, la 24 de ore de la operație, fara complicații pentru ziua intai de la intervenție.

- Primul transplant pulmonar din Romania a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Sfanta Maria din Capitala in noaptea de marti spre miercuri.Potrivit unui comunicat al conducerii spitalului remis Ziare.com, "organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, in…

- La Spitalul Sfanta Maria din Capitala are loc, in acest moment, primul transplant de plamani de cand clinica a fost acreditata de Agentia Nationala de Transplant (ANT) in 2016 pentru astfel de interventii. Informatia a fost confirmata pentru „Adevarul” de directorul executiv ANT, profesorul Radu Deac.

- "Donatorul este un barbat de 46 de ani care a suferit o hemoragie cerebrala. Pacientul este tanar, stim ca totul merge bine", a declarat presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, pentru News.ro. Spitalul Sfanta Maria a anuntat, printr-un comunicat de presa transmis miercuri dupa-amiaza,…

- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, dupa cum a declarat presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un iesean de 45 de ani care a suferit o hemoragie cerebrala. "In acest moment se desfasoara operatia de transplant…

- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, a declarat, pentru MEDIAFAX, presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un barbat de 45 de ani, care a suferit o hemoragie cerebrala.