Prima oară explozia, mai târziu flăcările ARAD. Devine din ce in ce mai evident faptul ca explozia masinii omului de afaceri Ioan Crisan a fost o „treaba profesionista”, o crima, o executie. Martorii oculari, cei care au vazut toata intamplarea, spun ca flacarile au aparut destul de tarziu dupa explozie, semn ca, cel mai probabil, Crisan a fost ucis de o bomba plantata in interiorul masinii sau sub autovehicul. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

