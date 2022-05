Prima nuntă în Bucha, după atrocitățile armatei ruse: „Viața merge mai departe” Pentru prima data de la retragerea trupelor ruse, la Bucha, nord-vestul capitalei Kiev, a avut loc o ceremonie de nunta. Evenimentul, prezentat pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, a fost gazduit de oficiul de stare civila, restaurat dupa bombardamentele care au pus la pamant orașul, scrie publicația Obozrevatel . „Felicitari lui Andrei și Victoria, primul cuplu care a schimbat juramintele in cladirea restaurata a orașului eliberat”, se spune in mesajul Ministerului Justiției. „Colegii noștri sunt plini de forța și energie pentru a oferi serviciile de inregistrarre a actelor de stare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

