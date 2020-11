Stiri pe aceeasi tema

- Personalul de la sectia de Cardiologie SJU Craiova reclama ca ar exista mai multe nereguli cu privire la gestionarea pacientilor Covid. Conducerea ofera explicatii. Situatie tensionata la Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova, unde cadrele medicale reclama ca pacientii sunt…

- Ultima sedinta a Consiliului de Administratie al Aeroportului, convocata vineri, s-a incheiat cu un rezultat neasteptat: Mitica Rebegea nu mai este presedinte, in locul sau fiind ales Alexandru Anghel. Schimbarea coincide cu plecarea lui Maricel Popa de la sefia Consiliului Judetean si investirea lui…

- Conducerea SJU Ploiești a explicat, intr-un comunicat de presa, cum a fost facuta selecția pacienților Covid in stare grava care au ajuns la Terapie Intensiva, precumși ce s-a intamplat cu ceilalți pacienți care aveau nevoie de tratament specific, dar pentru care nu mai existau paturi disponibile la…

- Un pacient infectat cu coronavirus s-a sinucis, vineri seara, la Spitalul de Pneumofiziologie din Sibiu, unde fusese internat, a anunțat Prefectura Sibiu. „In cursul noptii de 16 octombrie, in jurul orei 2.00, un barbat in varsta de 73 de ani, confirmat pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, internat…

- Sectia ATI a Spitalului de Urgenta Petrosani a fost inchisa dupa ce trei angajati au fost confirmati cu noul coronavirus, situatie in care pe sectie nu mai pot fi primiti, de vineri, alti pacienti. Conducerea spitalului a luat ... The post Sectia ATI a unui spital de urgenta din vestul țarii a fost…

- Mai multe cadre medicale din trei secții ale Spitalului Municipal de Urgența Roman sunt confirmate Covid. Este afectat personal din secția Oncologie, Neurologie și Obstetrica-Ginecologie, dupa ce acum doua saptamani au fost confirmate 10 cadre medicale din secția Chirurgie. Deocamdata, niciun pacient…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…