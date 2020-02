Prima noapte cu zăpadă pentru oamenii fără adăpost din București Daca noi ne bucuram ca niște copii, din caldura apartamentelor noastre, de venirea, intr-un final, a zapezii, nu același lucru se intampla cu oamenii care-și petrec zilele și nopțile pe strada. Oamenii fara adapost sunt cei mai vulnerabili dintre noi. Pentru ei, frigul e cel mai cumplit iar zapada nu le aduce bucurie, ci teama. Gandiți-va - cum ar fi sa va petreceți urmatoarea noapte pe strada? Ca, dupa o plimbare, sa zicem, sa nu aveți unde va intoarce la caldura? Pentru oamenii fara adapost, iarna vine cu degeraturi, boala și, uneori, de ce sa nu o spunem, moarte. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

