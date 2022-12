Prima ninsoare la Timișoara – Primăria avertizează cetățenii să curețe trotuarele cetățenii Prima intervenție din aceasta iarna Avand in vedere condițiile meteo, cu temperaturi mai scazute si ninsori, Primaria Timișoara avertizeaza ca, in conformitate cu HCL 371/2007, art. 2, cetațenii, instituțiile publice, firmele, persoanele juridice și asociațiile de proprietari au obligația de a indeparta zapada și gheața de pe trotuarele din fața imobilelor și a cladirilor in care locuiesc sau iși desfașoara activitatea, imediat dupa ninsoare. Aceștia au obligația și de a curața rigolele din fața caselor sau magazinelor și de a indeparta zapada și gheața(țurțurii) de pe acoperișurile imobilelor,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

