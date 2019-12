Prima ninsoare la Iaşi: mobilizare bună. Unde să sunaţi dacă plecaţi azi la drum? Prima zapada a mobilizat ieri zeci de drumari si utilaje pe strazile din oras si drumurile din judet. Nu au fost raportate probleme majore, dar, pe unele drumuri comunale, circulatia a fost inchisa temporar din cauza viscolului, si, in general, traficul s-a desfasurat in conditii de iarna. In municipiul Iasi, toate directiile Primariei au fost mobilizate de Comandamentul de iarna. Citadin a intervenit cu sararite, autocamioane, tractoare cu lama si incarcatoare fron (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Astfel, in ultima zi a anului 2019 vor fi 3 grade Celsius, cu un amestesc de nori si soare, cu sanse foarte reduse de a ninge.. Intre timp, zapada cazuta de ieri nu a pus probleme mari pe drumurile din judet. Comandamentul de Iarna al Directiei de drumuri judetene a anuntat ca nu sunt DJ-uri blocate…

- Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA si Compania de Transport Public SA au la dispozitie, in total, 188 de utilaje si autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule si utilaje, 113 sunt ale societatilor comerciale ale municipalitatii, iar restul sunt contractate…

- Si precipitatiile se vor inmulti cantitativ, incepand din noaptea de vineri spre sambata. Dupa ploaia de alaltaieri, urmeaza o repriza de lapovita si ninsoare, dar fara sa se depuna strat consistent. Este posibil sa apara in schimb poleiul, pe mai multe sectoare de drum. Daca urmeaza sa plecati la drum…

- A fost pus in functiune comandamentul de iarna in municipiul Targoviste. Marti de dimineata, primarul Cristian Stan, impreuna cu viceprimaul Catalin Radulescu,city managerul Gabriel Boriga si directorii din cadrul Primariei care vor fi implicati in procesul de deszapezire au verificat starea utilajelor…

- Furnizarea energiei termice in capitala Foto: bucurestifm.ro Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca sunt întrunite conditiile legale pentru ca RADET sa înceapa furnizarea energiei termice. Primarul a precizat, marti, la Comandamentul de Iarna, ca în…

- „Incepe pelerinajul la Sfanta Parascheva - 7 reguli pentru pelerini (și nu numai!) ce va țin departe de Spitalul Clinic de Urgența in aceste zile: 1. Purtați haine mai groase și evitati imobilizarea prelungita. Noaptea temperaturile se pot apropia de zero grade. Beți lichide calde. Nu este…