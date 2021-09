Stiri pe aceeasi tema

- A fost prima noapte in care a nins la cota 1800, in zona s-a depus polei. Salvatorii montani ii sfatuiesc pe turiști sa parcurga traseele cu atenție avand in vedere ca traseele montane sunt inca deschise.Și șoferii sunt sfatuiți sa iși echipeze mașina corespunzator. Anul trecut, traseul pe Trasfagarașan…

- Valorile termice vor fi mai coborate in aceasta saptamana decat cele specifice pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile vor fi mai scazute in regiunile intracarpatice, potrivit estimarilor meteorologice emise pentru intervalul 30 august - 27 septembrie 2021 de catre ECMWF…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au retras de la comercializare peste jumatate de tona de produse alimentare, in urma unor controale facute, marti, in zona Transfagarasan - Balea Lac. Astfel, au fost constatate nereguli legate de vanzarea de produse expirate, fara etichete sau tinute la temperaturi…

- Incepand din 1880, temperatura medie la suprafața Pamantului a crescut cu 0,07 grade Celsius la fiecare zece ani. Poate nu pare mult, dar cu timpul se aduna. In plus, rata incalzirii a crescut dramatic cu trecerea timpului, mai mult decat dublu, la 0,18°C, din 1981. Ca rezultat al acestui proces de…

- In BANAT, vremea va fi in incalzire pana miercuri (30 iunie) si va deveni caniculara, cu o medie a temperaturilor maxime in general de 36 - 38 de grade Celsius. In urmatoarele patru zile se va racori, astfel ca la sfarsitul primei saptamani media maximelor termice se va situa in jurul a 28 de grade.…

- Meteorologii au emis primul COD ROȘU de canicula din aceasta vara, care va afecta șapte județe in urmatoarele doua zile. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra…

