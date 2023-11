Prima ninsoare din acest sezon în județul Mehedinți. Drumarii, la datorie A venit iarna și in zonele montane din județul Mehedinți! Drumarii acționeaza pe DN 67D cu utilaje cu lama și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere in condiții de siguranța. DRDP Craiova recomanda șoferilor sa nu se deplaseze pe sectoarele de drum unde se inregistreaza ninsori cu autovehiculele neechipate corespunzator pentru iarna. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ibanești, Dan Vasile Dumitru, a anunțat duminica, 12 noiembrie, ca mai mulți arbori din zona satului aparținator Lapușna s-au prabușit peste drum și firele de electricitate, sub greutatea zapezii. "Ploaia de ieri, transformata ulterior in zapada a creat o situație extrema in Lapușna…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs ieri, pe DN 6, in comuna doljeana Bradesti. Potrivit oamenilor legii, accidentul a fost provocat de soferul unei autoutilitare, care a lovit din spate un autoturism. Autoturismul a fost proiectat intr-un microbuz de transport persoane. Reprezentantii …

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, pe DN 6, in comuna doljeana Bradesti. Potrivit oamenilor legii, accidentul a fost provocat de soferul unei autoutilitare, care a lovit din spate un autoturism. Autoturismul a fost proiectat intr-un microbuz de transport persoane. Reprezentantii…

- VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada A nins pe Transfagarașan,…

- Prima ninsoare din sezon a avut loc la munte in Romania, in luna octombrie, 2023. Duminica au cazut primii fulgi de zapada din Romania la munte, in zona Rarau, in Campulung Moldovenesc. Temperaturile au scazut drastic in țara, iar in urma cu o zi reprezentanții unui hotel din zona Rarau au postat pe…

- Reguli noi: Transalpina și Transfagarașan nu se vor mai inchide, din acest an, in funcție de sezon Incepand cu acest an, Transalpina și Transfagarașanul nu vor mai fi inchise in funcție de perioada calendaristica. Drumarii spun ca cele doua șosele aflate la mare altitudine vor ramane deschise atat timp…

- Un accident rutier soldat cu patru persoane ranite a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN 56A, in localitatea Hinova din judetul Mehedinti. In eveniment au fost implicate cinci autoturisme, iar in urma impactului au rezultat patru victime care urmeaza a fi evaluate medical, conform Centrului Infotrafic…

- "Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre Caracal, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule…