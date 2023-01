Prima ninsoare: 18 judeţe afectate, 30.000 de case fără curent duminică dimineaţă Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete si in municipiul Bucuresti, unde s-au produs efecte ale ninsorilor, viscolului si vantului puternic. Aproape 30.000 de consumatori nu au, duminica, electricitate, astfel de probleme fiind inregistrate in sapte judete. ”In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin viscol, ninsori abundente si vant puternic, in ultimele 24 de ore (28 ianuarie, ora 07 – 29 ianuarie, ora 07), s-au inregistrat efecte in 123 localitati din 18 judete (AG, BC, BR, BZ, CL, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IF, PH, TR, TL, VL,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

