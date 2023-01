Prima navă care transportă gaz natural lichefiat din SUA sosește în Germania Primul transport regulat de gaz natural lichefiat din Statele Unite a sosit marți in Germania, ca parte a unui efort amplu de a ajuta țara sa inlocuiasca sursele de energie pe care le primea anterior din Rusia, anunța english.alarabiya.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

