- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritațile din Romania nu iau in calcul ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa fie obligatorie, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, cu referire la o decizie luata ieri de Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Potrivit acesteia, vaccinarea obligatorie este legala și ar putea…

- Iulia Motoc, judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, desemnata de Romania, combate zvonurile cu privire la obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19, in urma deciziei CEDO de joi, 8 aprilie. "Multe speculatii in legatura cu aceasta hotare privind vaccinarea a CEDO. Deocamdata…

- In acest moment, copiii formeaza o categorie exclusa de la vaccinarea anti-Covid. In Romania, de exemplu, pot fi imunizati tinerii cu varste incepand de la 16 ani, dar cu acordul parintilor. Marea Britanie este prima mare natiune din Europa care va demara vaccinarea copiilor, de la 6 ani in sus. Din…

- Olivier Veran, ministrul sanatatii din Franta, a avertizat ca exista posibilitatea introducerii vaccinarii obligatorii anti-COVID-19 a intregului personalul din domeniul medical, daca acesta nu se vaccineaza de bunavoie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Anunțul ministrului sanatații din Franța…

- ​Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, luni, ca vaccinarea împotriva COVID-19 nu este o conditie obligatorie pentru sportivi pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres."Vaccinarea deocamdata nu este o conditie…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…